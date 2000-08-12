Матч завершен
Спартак
Москва
5:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
11 авг. 2000, 23:00 МСК
11.08.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы