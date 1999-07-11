Спартак - Ротор: 10 июля 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак
Москва
4:1

Спартак - Ротор: 10 июля 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
10 июля 1999, 23:00 МСК
10.07.1999, 23:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
38
Ещенко
Андрей Ещенко
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
22
Понсе
Эсекьель Понсе
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
92
Рассказов
Николай Рассказов
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
-
8
Гулиев
Аяз Гулиев
-
8
Тиль
Гус Тиль
-
77
Соболев
Александр Соболев
-
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Спартак
2
Ротор
0
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Ротор
0
Спартак
1
22.10.2004 22 окт. 2004 пт 23:00
Спартак
1 : 1
Ротор
22.10.2004 22 окт. 2004 пт 23:00
Спартак
1
Ротор
1
02.04.2004 02 апр. 2004 пт 23:00
Ротор
2 : 3
Спартак
02.04.2004 02 апр. 2004 пт 23:00
Ротор
2
Спартак
3
06.08.2003 06 авг. 2003 ср 23:00
Спартак
3 : 2
Ротор
06.08.2003 06 авг. 2003 ср 23:00
Спартак
3
Ротор
2
16.05.2003 16 мая 2003 пт 23:00
Ротор
1 : 1
Спартак
16.05.2003 16 мая 2003 пт 23:00
Ротор
1
Спартак
1
25.10.2002 25 окт. 2002 пт 23:00
Ротор
0 : 3
Спартак
25.10.2002 25 окт. 2002 пт 23:00
Ротор
0
Спартак
3
05.04.2002 05 апр. 2002 пт 23:00
Спартак
2 : 0
Ротор
05.04.2002 05 апр. 2002 пт 23:00
Спартак
2
Ротор
0
21.07.2001 21 июля 2001 сб 23:00
Ротор
3 : 3
Спартак
21.07.2001 21 июля 2001 сб 23:00
Ротор
3
Спартак
3
06.04.2001 06 апр. 2001 пт 23:00
Спартак
1 : 0
Ротор
06.04.2001 06 апр. 2001 пт 23:00
Спартак
1
Ротор
0
11.08.2000 11 авг. 2000 пт 23:00
Спартак
5 : 2
Ротор
11.08.2000 11 авг. 2000 пт 23:00
Спартак
5
Ротор
2
06.05.2000 06 мая 2000 сб 23:00
Ротор
1 : 6
Спартак
06.05.2000 06 мая 2000 сб 23:00
Ротор
1
Спартак
6
10.07.1999 10 июля 1999 сб 23:00
Спартак
4 : 1
Ротор
10.07.1999 10 июля 1999 сб 23:00
Спартак
4
Ротор
1
14.05.1999 14 мая 1999 пт 23:00
Ротор
3 : 3
Спартак
14.05.1999 14 мая 1999 пт 23:00
Ротор
3
Спартак
3
16.10.1998 16 окт. 1998 пт 23:00
Ротор
1 : 2
Спартак
16.10.1998 16 окт. 1998 пт 23:00
Ротор
1
Спартак
2
20.06.1998 20 июня 1998 сб 23:00
Спартак
3 : 1
Ротор
20.06.1998 20 июня 1998 сб 23:00
Спартак
3
Ротор
1
09.11.1997 09 нояб. 1997 вс -:-
Ротор
0 : 2
Спартак
09.11.1997 09 нояб. 1997 вс -:-
Ротор
0
Спартак
2
08.07.1997 08 июля 1997 вт 23:00
Спартак
3 : 2
Ротор
08.07.1997 08 июля 1997 вт 23:00
Спартак
3
Ротор
2
16.08.1996 16 авг. 1996 пт 23:00
Ротор
4 : 3
Спартак
16.08.1996 16 авг. 1996 пт 23:00
Ротор
4
Спартак
3
06.04.1996 06 апр. 1996 сб 23:00
Спартак
2 : 0
Ротор
06.04.1996 06 апр. 1996 сб 23:00
Спартак
2
Ротор
0

Новости

Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
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24 марта, 22:49
«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
1
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Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
#Квинси Промес
18 марта, 23:01
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
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25 февраля, 19:45
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Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Спартак» забил 13 голов в трех матчах подряд. Последний раз больше было только в 1998-м
18 марта, 21:24
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
Стадион «Спартака» переименован. Новое название – «Открытие Банк Арена»
18 марта, 11:59
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17

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