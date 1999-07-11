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РПЛ
Спартак VS Ротор
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Спартак - Ротор: 10 июля 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак
Москва
4:1
Спартак - Ротор: 10 июля 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
10 июля 1999, 23:00 МСК
10.07.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
38
Ещенко
Андрей Ещенко
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
22
Понсе
Эсекьель Понсе
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
92
Рассказов
Николай Рассказов
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
-
8
Гулиев
Аяз Гулиев
-
8
Тиль
Гус Тиль
-
77
Соболев
Александр Соболев
-
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
События
Матч окончен 4:1
Прошлые матчи
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2
Ротор
0
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Ротор
0
Спартак
1
22.10.2004
22 окт. 2004
пт
23:00
Спартак
1 : 1
Ротор
22.10.2004
22 окт. 2004
пт
23:00
Спартак
1
Ротор
1
02.04.2004
02 апр. 2004
пт
23:00
Ротор
2 : 3
Спартак
02.04.2004
02 апр. 2004
пт
23:00
Ротор
2
Спартак
3
06.08.2003
06 авг. 2003
ср
23:00
Спартак
3 : 2
Ротор
06.08.2003
06 авг. 2003
ср
23:00
Спартак
3
Ротор
2
16.05.2003
16 мая 2003
пт
23:00
Ротор
1 : 1
Спартак
16.05.2003
16 мая 2003
пт
23:00
Ротор
1
Спартак
1
25.10.2002
25 окт. 2002
пт
23:00
Ротор
0 : 3
Спартак
25.10.2002
25 окт. 2002
пт
23:00
Ротор
0
Спартак
3
05.04.2002
05 апр. 2002
пт
23:00
Спартак
2 : 0
Ротор
05.04.2002
05 апр. 2002
пт
23:00
Спартак
2
Ротор
0
21.07.2001
21 июля 2001
сб
23:00
Ротор
3 : 3
Спартак
21.07.2001
21 июля 2001
сб
23:00
Ротор
3
Спартак
3
06.04.2001
06 апр. 2001
пт
23:00
Спартак
1 : 0
Ротор
06.04.2001
06 апр. 2001
пт
23:00
Спартак
1
Ротор
0
11.08.2000
11 авг. 2000
пт
23:00
Спартак
5 : 2
Ротор
11.08.2000
11 авг. 2000
пт
23:00
Спартак
5
Ротор
2
06.05.2000
06 мая 2000
сб
23:00
Ротор
1 : 6
Спартак
06.05.2000
06 мая 2000
сб
23:00
Ротор
1
Спартак
6
10.07.1999
10 июля 1999
сб
23:00
Спартак
4 : 1
Ротор
10.07.1999
10 июля 1999
сб
23:00
Спартак
4
Ротор
1
14.05.1999
14 мая 1999
пт
23:00
Ротор
3 : 3
Спартак
14.05.1999
14 мая 1999
пт
23:00
Ротор
3
Спартак
3
16.10.1998
16 окт. 1998
пт
23:00
Ротор
1 : 2
Спартак
16.10.1998
16 окт. 1998
пт
23:00
Ротор
1
Спартак
2
20.06.1998
20 июня 1998
сб
23:00
Спартак
3 : 1
Ротор
20.06.1998
20 июня 1998
сб
23:00
Спартак
3
Ротор
1
09.11.1997
09 нояб. 1997
вс
-:-
Ротор
0 : 2
Спартак
09.11.1997
09 нояб. 1997
вс
-:-
Ротор
0
Спартак
2
08.07.1997
08 июля 1997
вт
23:00
Спартак
3 : 2
Ротор
08.07.1997
08 июля 1997
вт
23:00
Спартак
3
Ротор
2
16.08.1996
16 авг. 1996
пт
23:00
Ротор
4 : 3
Спартак
16.08.1996
16 авг. 1996
пт
23:00
Ротор
4
Спартак
3
06.04.1996
06 апр. 1996
сб
23:00
Спартак
2 : 0
Ротор
06.04.1996
06 апр. 1996
сб
23:00
Спартак
2
Ротор
0
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