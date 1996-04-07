Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
6 апр. 1996, 23:00 МСК
6.04.1996, 23:00 МСК
суббота
Составы