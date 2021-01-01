Матч завершен
Спартак
Москва
0:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
25 авг. 1994, 23:00 МСК
25.08.1994, 23:00 МСК
четверг
Составы