Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
2 авг. 1993, 23:00 МСК
2.08.1993, 23:00 МСК
понедельник
Составы