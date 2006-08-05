Матч завершен
Спартак
Москва
5:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
4 авг. 2006, 23:00 МСК
4.08.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы