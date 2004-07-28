Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
27 июля 2004, 23:00 МСК
27.07.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы