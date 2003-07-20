Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
19 июля 2003, 23:00 МСК
19.07.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы