Матч завершен
Спартак
Москва
5:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
26 июля 2001, 23:00 МСК
26.07.2001, 23:00 МСК
четверг
Составы