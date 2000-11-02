Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
2 нояб. 2000, -:- МСК
2.11.2000, -:- МСК
четверг
Составы