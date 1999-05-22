Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
21 мая 1999, 23:00 МСК
21.05.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы