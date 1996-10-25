Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 33 тур

РПЛ,

33 тур

Россия
24 окт. 1996, 23:00 МСК
24.10.1996, 23:00 МСК
четверг
Составы