Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
8 сент. 1995, 23:00 МСК
8.09.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы