Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 35 тур

РПЛ,

35 тур

Россия
7 нояб. 1993, -:- МСК
7.11.1993, -:- МСК
воскресенье
Составы