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Спартак VS РБ Лейпциг
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Спартак - РБ Лейпциг: 17 марта 2022 смотреть онлайн
Спартак
Москва
-:-
-:-
Спартак - РБ Лейпциг: 17 марта 2022 смотреть онлайн
РБ Лейпциг
Лейпциг
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
17 марта 2022, -:- МСК
17.03.2022, -:- МСК
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Новости
Москву накрыл сильный снегопад. Он даже почти сорвал дерби «Локомотива» и «Спартака»
#РПЛ
02 апреля, 20:15
Каким было дерби «Спартак» – ЦСКА – первый большой матч русского футбола в 2022-м: пустые трибуны и шесть новых легионеров
#РПЛ
26 февраля, 21:14
Как поработать в 10 странах, но стать лишним в России. Рассказывает Андрей Чернышов – тренер с приключениями в Индии, Кувейте и другой экзотике
#Андрей Чернышов
27 января, 09:30
Разбираем главные вопросы по Fan ID. Почему фанаты злятся? Регистрация будет долгой? Кто не получит доступ?
#Fan ID
24 января, 20:01
Как рушился СССР и выживала Россия – рассказываем через последний Кубок СССР и его героев: бомба в «Лужниках», пустые полки, полеты на военных самолетах
#СССР
21 января, 17:55
Странное интервью русского футбола: Ребров из «Спартака» помогает прохожей бабушке и одновременно слушает вопросы про Ещенко в стрингах
#Артем Ребров
14 января, 16:04
Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
#Гол
27 декабря 2021, 20:25
История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел
#Илья Цымбаларь
05 ноября 2021, 10:00
#
Новости матча
«Локомотив» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 2 апреля
1
01 апреля, 22:01
1
РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года
1
11 марта, 16:01
1
РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года
1
11 марта, 15:59
1
РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар», 13 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
1
11 марта, 15:57
1
ЦСКА – «Спартак» и другие пары 1/4 финала Кубка России
04 марта, 16:37
РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года
2
26 февраля, 13:51
2
РПЛ: во сколько начало матча «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года
2
26 февраля, 13:43
2
РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – ЦСКА, 26 февраля 2021 года. Во сколько прямая трансляция
2
26 февраля, 13:29
2
«Футболки должны быть мокрыми». Первое выступление нового тренера Спартака – очень коротко
#Паоло Ваноли
17 декабря 2021, 18:07
«Спартак» выбрал нового тренера как копию Карреры. Он и Ваноли поразительно похожи – но важно, что очень различаются условиями старта
#Спартак
17 декабря 2021, 10:26
«Эмоции как на ЧМ-2018!» Селихов вытащил пенальти на 90+8 и взорвал все вокруг 🔥
#Александр Селихов
09 декабря 2021, 23:47
Самые популярные инстаграмы футболистов РПЛ: у 167 человек больше десяти тысяч, среди 8 миллионников только один россиянин
#РПЛ
26 августа 2021, 17:51
Как менялись участники плей-офф от главной группы Лиги Европы: «Спартак» вылетал, но прошел после гола и взятого пенальти на 98-й минуте
#Лига Европы
09 декабря 2021, 22:49
«Спартак» разместил рекламу в Варшаве – это ответ на рекламу «Легии» в Москве
#Спартак
09 декабря 2021, 17:23
Почему Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»: учился вместе с Нагельсманном, прошлый тренер провалился и сам выпрашивал увольнение
#Доменико Тедеско
09 декабря 2021, 16:49
«МЮ» готовит трансфер Вернера. Клуб нанял отца его девушки на должность психолога, а Рангник тепло общается с Вернером уже пять лет
#Тимо Вернер
08 декабря 2021, 19:42
«Спартак» тоже выигрывал шесть матчей в группе ЛЧ. Стереотип о слабости той группы – ложный
#Лига чемпионов
08 декабря 2021, 02:28
Соболев из «Спартака» удалился в первом тайме: страшно влетел в ногу соперника. С поля его уводил Ребров
#Александр Соболев
04 декабря 2021, 18:28
Лихой матч «Спартака»: Рассказов через 19 минут после выхода привез гол и удалился, а тренер – сорвал и пнул шапку после пенальти на последней минуте
#Спартак
29 ноября 2021, 20:51
Расклады «Локомотива» и «Спартака» перед последним туром – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу конференций
#Лига Европы
26 ноября 2021, 00:52
Карпин – главный курильщик страны. Начал в 19 и верит: в меру не вред. Тренируя «Спартак», расходовал по пачке в день
#Валерий Карпин
23 июля 2021, 20:25
Нервный Спаллетти не пожал руку Витории и объяснил, что тот не пожал ему до матча. Лицо Витории – 🔥
#Лучано Спаллетти
24 ноября 2021, 21:20
Странный месяц в карьере Бакаева: все матчи «Спартака» провел из запаса, зато вышел в старте важнейшей игры сборной
#Зелимхан Бакаев
24 ноября 2021, 18:43
Потасовка «Спартака» и «Краснодара» на выходе с поля: Вильена послал Ещенко, а Крыховяк кричал о позоре
#РПЛ
22 ноября 2021, 16:56
Судья дерби «Спартака» и «Локомотива» впервые работал на топ-матче РПЛ. Итог – два удаления (одно – после финального свистка) и много критики.
#Иван Сиденков
07 ноября 2021, 22:32
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая 2021, 21:40
Селихов фактически остался единственным вратарем «Спартака». И спас в критический момент, отбив пенальти Варди
#Александр Селихов
05 ноября 2021, 02:19
Разбираем расклады «Спартака» и «Локомотива» в группе – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу конференций
#Лига Европы
05 ноября 2021, 01:30
Вратарь «Спартака» Селихов сыграл второй раз за два года – и пропустил гол за шиворот на 90+5 минуте
#Александр Селихов
30 октября 2021, 19:40
«Зенит» просто уничтожает московские клубы в 2021-м. «Локо», «Спартак» и «Динамо» в Петербурге отхватили 17 голов на троих
#Зенит
29 октября 2021, 22:11
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля 2021, 19:45