Матч завершен
Спартак
Москва
4:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 31 тур

РПЛ,

31 тур

Россия
10 окт. 1993, -:- МСК
10.10.1993, -:- МСК
воскресенье
Составы