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Спартак VS Локомотив НН
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Спартак - Локомотив НН: 12 июня 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак
Москва
2:2
Спартак - Локомотив НН: 12 июня 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
12 июня 1999, 23:00 МСК
12.06.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
39
Маслов
Павел Маслов
24
Промес
Квинси Промес
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
29
Кутепов
Илья Кутепов
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
26.08.2000
26 авг. 2000
сб
23:00
Спартак
3 : 1
Локомотив НН
26.08.2000
26 авг. 2000
сб
23:00
Спартак
3
Локомотив НН
1
16.05.2000
16 мая 2000
вт
23:00
Локомотив НН
0 : 2
Спартак
16.05.2000
16 мая 2000
вт
23:00
Локомотив НН
0
Спартак
2
17.09.1999
17 сент. 1999
пт
23:00
Локомотив НН
2 : 4
Спартак
17.09.1999
17 сент. 1999
пт
23:00
Локомотив НН
2
Спартак
4
12.06.1999
12 июня 1999
сб
23:00
Спартак
2 : 2
Локомотив НН
12.06.1999
12 июня 1999
сб
23:00
Спартак
2
Локомотив НН
2
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Локомотив НН
2 : 3
Спартак
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Локомотив НН
2
Спартак
3
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Спартак
1 : 0
Локомотив НН
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Спартак
1
Локомотив НН
0
14.09.1996
14 сент. 1996
сб
23:00
Локомотив НН
1 : 1
Спартак
14.09.1996
14 сент. 1996
сб
23:00
Локомотив НН
1
Спартак
1
03.05.1996
03 мая 1996
пт
23:00
Спартак
4 : 0
Локомотив НН
03.05.1996
03 мая 1996
пт
23:00
Спартак
4
Локомотив НН
0
18.08.1995
18 авг. 1995
пт
23:00
Локомотив НН
0 : 1
Спартак
18.08.1995
18 авг. 1995
пт
23:00
Локомотив НН
0
Спартак
1
30.06.1995
30 июня 1995
пт
23:00
Спартак
3 : 1
Локомотив НН
30.06.1995
30 июня 1995
пт
23:00
Спартак
3
Локомотив НН
1
10.08.1994
10 авг. 1994
ср
23:00
Спартак
3 : 0
Локомотив НН
10.08.1994
10 авг. 1994
ср
23:00
Спартак
3
Локомотив НН
0
01.05.1994
01 мая 1994
вс
23:00
Локомотив НН
0 : 4
Спартак
01.05.1994
01 мая 1994
вс
23:00
Локомотив НН
0
Спартак
4
10.08.1993
10 авг. 1993
вт
23:00
Локомотив НН
0 : 0
Спартак
10.08.1993
10 авг. 1993
вт
23:00
Локомотив НН
0
Спартак
0
25.05.1993
25 мая 1993
вт
23:00
Спартак
2 : 0
Локомотив НН
25.05.1993
25 мая 1993
вт
23:00
Спартак
2
Локомотив НН
0
01.07.1992
01 июля 1992
ср
23:00
Спартак
1 : 0
Локомотив НН
01.07.1992
01 июля 1992
ср
23:00
Спартак
1
Локомотив НН
0
07.04.1992
07 апр. 1992
вт
23:00
Локомотив НН
0 : 0
Спартак
07.04.1992
07 апр. 1992
вт
23:00
Локомотив НН
0
Спартак
0
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«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
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«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
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Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
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18 марта, 23:01
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
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