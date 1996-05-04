Спартак - Локомотив НН: 03 мая 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак
Москва
4:0

Спартак - Локомотив НН: 03 мая 1996 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
3 мая 1996, 23:00 МСК
3.05.1996, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
39
Маслов
Павел Маслов
24
Промес
Квинси Промес
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
29
Кутепов
Илья Кутепов
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-

События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

26.08.2000 26 авг. 2000 сб 23:00
Спартак
3 : 1
Локомотив НН
26.08.2000 26 авг. 2000 сб 23:00
Спартак
3
Локомотив НН
1
16.05.2000 16 мая 2000 вт 23:00
Локомотив НН
0 : 2
Спартак
16.05.2000 16 мая 2000 вт 23:00
Локомотив НН
0
Спартак
2
17.09.1999 17 сент. 1999 пт 23:00
Локомотив НН
2 : 4
Спартак
17.09.1999 17 сент. 1999 пт 23:00
Локомотив НН
2
Спартак
4
12.06.1999 12 июня 1999 сб 23:00
Спартак
2 : 2
Локомотив НН
12.06.1999 12 июня 1999 сб 23:00
Спартак
2
Локомотив НН
2
03.10.1997 03 окт. 1997 пт 23:00
Локомотив НН
2 : 3
Спартак
03.10.1997 03 окт. 1997 пт 23:00
Локомотив НН
2
Спартак
3
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Спартак
1 : 0
Локомотив НН
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Спартак
1
Локомотив НН
0
14.09.1996 14 сент. 1996 сб 23:00
Локомотив НН
1 : 1
Спартак
14.09.1996 14 сент. 1996 сб 23:00
Локомотив НН
1
Спартак
1
03.05.1996 03 мая 1996 пт 23:00
Спартак
4 : 0
Локомотив НН
03.05.1996 03 мая 1996 пт 23:00
Спартак
4
Локомотив НН
0
18.08.1995 18 авг. 1995 пт 23:00
Локомотив НН
0 : 1
Спартак
18.08.1995 18 авг. 1995 пт 23:00
Локомотив НН
0
Спартак
1
30.06.1995 30 июня 1995 пт 23:00
Спартак
3 : 1
Локомотив НН
30.06.1995 30 июня 1995 пт 23:00
Спартак
3
Локомотив НН
1
10.08.1994 10 авг. 1994 ср 23:00
Спартак
3 : 0
Локомотив НН
10.08.1994 10 авг. 1994 ср 23:00
Спартак
3
Локомотив НН
0
01.05.1994 01 мая 1994 вс 23:00
Локомотив НН
0 : 4
Спартак
01.05.1994 01 мая 1994 вс 23:00
Локомотив НН
0
Спартак
4
10.08.1993 10 авг. 1993 вт 23:00
Локомотив НН
0 : 0
Спартак
10.08.1993 10 авг. 1993 вт 23:00
Локомотив НН
0
Спартак
0
25.05.1993 25 мая 1993 вт 23:00
Спартак
2 : 0
Локомотив НН
25.05.1993 25 мая 1993 вт 23:00
Спартак
2
Локомотив НН
0
01.07.1992 01 июля 1992 ср 23:00
Спартак
1 : 0
Локомотив НН
01.07.1992 01 июля 1992 ср 23:00
Спартак
1
Локомотив НН
0
07.04.1992 07 апр. 1992 вт 23:00
Локомотив НН
0 : 0
Спартак
07.04.1992 07 апр. 1992 вт 23:00
Локомотив НН
0
Спартак
0

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