Матч завершен
Спартак
Москва
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
8 июля 2005, 23:00 МСК
8.07.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы