Матч завершен
Спартак
Москва
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
22 марта 2002, -:- МСК
22.03.2002, -:- МСК
пятница
Составы