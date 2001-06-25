Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
24 июня 2001, 23:00 МСК
24.06.2001, 23:00 МСК
воскресенье
Составы