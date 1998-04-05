Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
4 апр. 1998, 23:00 МСК
4.04.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы