Матч завершен
Спартак
Москва
3:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
9 авг. 1996, 23:00 МСК
9.08.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы