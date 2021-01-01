Матч завершен
Спартак
Москва
3:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 марта 1994, -:- МСК
20.03.1994, -:- МСК
воскресенье
Составы