Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
1 июля 1993, 23:00 МСК
1.07.1993, 23:00 МСК
четверг
Составы