Матч завершен
Спартак
Москва
Фернандо 23
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 31
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
26 сент. 2017, 21:45 МСК
26.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
68
14
Джикия
Георгий Джикия
90
35
Таски
Сердар Таски
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
11
Фернандо
Фернандо
23'
23'
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
50
Пашалич
Марио Пашалич
90
71
Попов
Ивелин Попов
84
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
3
Петкович
Марко Петкович
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
69
Давыдов
Денис Давыдов
23
Роша
Педро Роша
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
18
Морено
Альберто Морено
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
19
Мане
Садио Мане
70
23
Джан
Эмре Джан
73
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
31'
31'
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
17
Клаван
Рагнар Клаван
38
Фланаган
Джон Фланаган
7
Милнер
Джеймс Милнер
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
15
Старридж
Даниэль Старридж
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен