Матч завершен
Спартак
Москва
3:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
12 авг. 2006, 23:00 МСК
12.08.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы