Матч завершен
Спартак
Москва
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
27 авг. 2004, 23:00 МСК
27.08.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы