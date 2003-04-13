Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
12 апр. 2003, 23:00 МСК
12.04.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы