Матч завершен
Спартак
Москва
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
5 окт. 2002, 23:00 МСК
5.10.2002, 23:00 МСК
суббота
Составы