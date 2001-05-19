Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
18 мая 2001, 23:00 МСК
18.05.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы