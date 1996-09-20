Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
19 сент. 1996, 23:00 МСК
19.09.1996, 23:00 МСК
четверг
Составы