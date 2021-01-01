Матч завершен
Спартак
Москва
5:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
8 апр. 1994, 23:00 МСК
8.04.1994, 23:00 МСК
пятница
Составы