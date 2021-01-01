Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
10 сент. 1993, 23:00 МСК
10.09.1993, 23:00 МСК
пятница
Составы