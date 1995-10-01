Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
1 окт. 1995, -:- МСК
1.10.1995, -:- МСК
воскресенье
Составы