Матч завершен
Спартак
Москва
4:2
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 31 тур

РПЛ,

31 тур

Россия
23 окт. 1997, 23:00 МСК
23.10.1997, 23:00 МСК
четверг
Составы