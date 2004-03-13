Матч завершен
Спартак
Москва
2:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
13 марта 2004, -:- МСК
13.03.2004, -:- МСК
суббота
Составы