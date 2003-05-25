Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Головин
Ивица Олич
Федор Чалов
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Россия
Мальта
США
Норвегия
Косово
Бельгия
Нидерланды
Англия
Белоруссия
Непал
Австралия
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Зенит
Бавария
Краснодар
Реал
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Спартак VS Динамо
Поделиться:
Спартак - Динамо: 24 мая 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак
Москва
2:1
Спартак - Динамо: 24 мая 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
24 мая 2003, 23:00 МСК
24.05.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
38
Ещенко
Андрей Ещенко
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
22
Понсе
Эсекьель Понсе
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
92
Рассказов
Николай Рассказов
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
-
8
Гулиев
Аяз Гулиев
-
8
Тиль
Гус Тиль
-
77
Соболев
Александр Соболев
-
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
44
Шунич
Тони Шунич
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Рауш
Константин Рауш
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
27
Комличенко
Николай Комличенко
20
Филипп
Максимилиан Филипп
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
4
Рыков
Владимир Рыков
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
23
Соснин
Антон Соснин
-
14
Юсупов
Артур Юсупов
-
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
8
Панченко
Кирилл Панченко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
44
Игбун
Сильвестр Игбун
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Динамо
1
Спартак
2
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:30
Динамо
2 : 0
Спартак
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:30
Динамо
2
Спартак
0
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Спартак
1
Динамо
1
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
Динамо
0
Спартак
2
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
19:00
Спартак
0 : 0
Динамо
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
19:00
Спартак
0
Динамо
0
10.03.2019
10 марта 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Спартак
10.03.2019
10 марта 2019
вс
19:00
Динамо
0
Спартак
1
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
19:00
Спартак
2 : 1
Динамо
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
19:00
Спартак
2
Динамо
1
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Спартак
0 : 1
Динамо
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Спартак
0
Динамо
1
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
Динамо
2 : 2
Спартак
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
Динамо
2
Спартак
2
08.05.2016
08 мая 2016
вс
19:30
Спартак
3 : 0
Динамо
08.05.2016
08 мая 2016
вс
19:30
Спартак
3
Динамо
0
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:30
Динамо
2 : 3
Спартак
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:30
Динамо
2
Спартак
3
15.03.2015
15 марта 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 0
Динамо
15.03.2015
15 марта 2015
вс
13:30
Спартак
1
Динамо
0
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
12:30
Динамо
1 : 2
Спартак
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
12:30
Динамо
1
Спартак
2
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Спартак
3 : 2
Динамо
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Спартак
3
Динамо
2
27.07.2013
27 июля 2013
сб
12:30
Динамо
1 : 4
Спартак
27.07.2013
27 июля 2013
сб
12:30
Динамо
1
Спартак
4
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
12:30
Спартак
1 : 5
Динамо
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
12:30
Спартак
1
Динамо
5
05.08.2012
05 авг. 2012
вс
20:00
Динамо
0 : 4
Спартак
05.08.2012
05 авг. 2012
вс
20:00
Динамо
0
Спартак
4
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Спартак
1 : 1
Динамо
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Спартак
1
Динамо
1
25.03.2012
25 марта 2012
вс
14:00
Динамо
1 : 3
Спартак
25.03.2012
25 марта 2012
вс
14:00
Динамо
1
Спартак
3
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Динамо
1 : 1
Спартак
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Динамо
1
Спартак
1
Показать еще
Новости
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
#Квинси Промес
24 марта, 22:49
«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
1
#Спартак
18 марта, 23:03
1
Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
#Квинси Промес
18 марта, 23:01
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
«Спартак» забил 13 голов в трех матчах подряд. Последний раз больше было только в 1998-м
18 марта, 21:24
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
Стадион «Спартака» переименован. Новое название – «Открытие Банк Арена»
18 марта, 11:59
Шамиль Газизов стал гендиректором «Уфы». 8 декабря он ушел из «Спартака»
1
16 марта, 10:30
1
«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов
13 марта, 21:10
«Спартак» обыграл «Динамо». У Соболева – 1+1
13 марта, 20:57
Травмы
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
#Александр Кокорин
19 декабря 2020, 20:59