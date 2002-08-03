Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
2 авг. 2002, 23:00 МСК
2.08.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы