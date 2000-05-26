Матч завершен
Спартак
Москва
3:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
25 мая 2000, 23:00 МСК
25.05.2000, 23:00 МСК
четверг
Составы