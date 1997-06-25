Матч завершен
Спартак
Москва
1:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
24 июня 1997, 23:00 МСК
24.06.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы