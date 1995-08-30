Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
29 авг. 1995, 23:00 МСК
29.08.1995, 23:00 МСК
вторник
Составы