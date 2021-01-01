Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
2 апр. 1994, 23:00 МСК
2.04.1994, 23:00 МСК
суббота
Составы