Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
2 мая 1993, 23:00 МСК
2.05.1993, 23:00 МСК
воскресенье
Составы