Спартак - Динамо: 25 сентября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак
Москва
4:3

Спартак - Динамо: 25 сентября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
25 сент. 1992, 23:00 МСК
25.09.1992, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
38
Ещенко
Андрей Ещенко
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
22
Понсе
Эсекьель Понсе
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
92
Рассказов
Николай Рассказов
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
-
8
Гулиев
Аяз Гулиев
-
8
Тиль
Гус Тиль
-
77
Соболев
Александр Соболев
-
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
44
Шунич
Тони Шунич
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Рауш
Константин Рауш
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
27
Комличенко
Николай Комличенко
20
Филипп
Максимилиан Филипп
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
4
Рыков
Владимир Рыков
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
23
Соснин
Антон Соснин
-
14
Юсупов
Артур Юсупов
-
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
8
Панченко
Кирилл Панченко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
44
Игбун
Сильвестр Игбун
-

События

Матч окончен 4:3

Прошлые матчи

13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Динамо
1
Спартак
2
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:30
Динамо
2 : 0
Спартак
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:30
Динамо
2
Спартак
0
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Спартак
1
Динамо
1
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
Динамо
0
Спартак
2
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 19:00
Спартак
0 : 0
Динамо
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 19:00
Спартак
0
Динамо
0
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:00
Динамо
0 : 1
Спартак
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:00
Динамо
0
Спартак
1
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 19:00
Спартак
2 : 1
Динамо
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 19:00
Спартак
2
Динамо
1
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Спартак
0 : 1
Динамо
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Спартак
0
Динамо
1
18.07.2017 18 июля 2017 вт 19:30
Динамо
2 : 2
Спартак
18.07.2017 18 июля 2017 вт 19:30
Динамо
2
Спартак
2
08.05.2016 08 мая 2016 вс 19:30
Спартак
3 : 0
Динамо
08.05.2016 08 мая 2016 вс 19:30
Спартак
3
Динамо
0
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 13:30
Динамо
2 : 3
Спартак
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 13:30
Динамо
2
Спартак
3
15.03.2015 15 марта 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 0
Динамо
15.03.2015 15 марта 2015 вс 13:30
Спартак
1
Динамо
0
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 12:30
Динамо
1 : 2
Спартак
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 12:30
Динамо
1
Спартак
2
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Спартак
3 : 2
Динамо
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Спартак
3
Динамо
2
27.07.2013 27 июля 2013 сб 12:30
Динамо
1 : 4
Спартак
27.07.2013 27 июля 2013 сб 12:30
Динамо
1
Спартак
4
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 12:30
Спартак
1 : 5
Динамо
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 12:30
Спартак
1
Динамо
5
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 20:00
Динамо
0 : 4
Спартак
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 20:00
Динамо
0
Спартак
4
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
Спартак
1 : 1
Динамо
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
Спартак
1
Динамо
1
25.03.2012 25 марта 2012 вс 14:00
Динамо
1 : 3
Спартак
25.03.2012 25 марта 2012 вс 14:00
Динамо
1
Спартак
3
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 17:30
Динамо
1 : 1
Спартак
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 17:30
Динамо
1
Спартак
1

Новости

Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
#Квинси Промес
24 марта, 22:49
«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
1
#Спартак
18 марта, 23:03
1
Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
#Квинси Промес
18 марта, 23:01
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
# Новости матча
«Спартак» забил 13 голов в трех матчах подряд. Последний раз больше было только в 1998-м
18 марта, 21:24
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
Стадион «Спартака» переименован. Новое название – «Открытие Банк Арена»
18 марта, 11:59
Шамиль Газизов стал гендиректором «Уфы». 8 декабря он ушел из «Спартака»
1
16 марта, 10:30
1
«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов
13 марта, 21:10
«Спартак» обыграл «Динамо». У Соболева – 1+1
13 марта, 20:57

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