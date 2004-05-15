Матч завершен
Спартак
Москва
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
14 мая 2004, 23:00 МСК
14.05.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы