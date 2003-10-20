Матч завершен
Спартак
Москва
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
19 окт. 2003, 23:00 МСК
19.10.2003, 23:00 МСК
воскресенье
Составы