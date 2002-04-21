Матч завершен
Спартак
Москва
0:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
20 апр. 2002, 23:00 МСК
20.04.2002, 23:00 МСК
суббота
Составы