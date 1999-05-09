Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
8 мая 1999, 23:00 МСК
8.05.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы