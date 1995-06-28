Матч завершен
Спартак
Москва
3:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
27 июня 1995, 23:00 МСК
27.06.1995, 23:00 МСК
вторник
Составы